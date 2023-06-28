桃園市觀光旅遊局長周柏吟（左一）引介資誠聯合會計師事務所長周建宏（左二）捐贈惠普筆電給古坑國中小，由校長洪肇斌代收，左一是雲林縣府教育處長邱孝文。（周麗蘭攝）

資誠聯合會計師事務所28日捐贈古坑國中小50台惠普筆記型電腦。（周麗蘭攝）

全台四大會計師事務所之一資誠聯合會計師事務所28日透過桃園市觀光旅遊局長周柏吟引介，捐贈古坑國中小50台惠普筆記型電腦，教育處長邱孝文勉勵孩子們未來也能為需要的人伸出援手。

資誠聯合會計師事務所前3年都在北部捐贈筆記型電腦給偏鄉學校，今年在前雲林縣府新聞處長、現任桃園市觀旅局長周柏吟引介下，首次到雲林捐贈筆電，選定國中生130人、國小生200人的古坑國中小學。

古坑國中小校長洪肇斌改編台語歌曲「風吹風吹」高歌一曲迎賓及致謝，表達該校未來會善用這一批電腦激勵學生學習。

資誠聯合會計師事務所長周建宏指出，現在都市國小學生已經很會用電腦，偏鄉學校較缺資源，該事務所4年前開始捐贈筆記電腦，集中在北部學校，今年首次到雲林，若古坑國中小需要任何教育訓練，該公司員工3600名，也可以提供協助。

桃園市觀旅局長周柏吟表示，「語言」對下一代很重要，不只要學外國語言，電腦語言（程式設計）更是當代顯學，雲林縣在教育處長邱孝文推動下，資訊教育生根發芽，這50部筆記電腦是實作的重要工具。

周柏吟說，資誠聯合會計師事務所到古坑捐贈電腦的更深意義是讓學生有個學習目標，認真學習可以翻轉人生。

教育處長邱孝文表示，全台各縣市財力分五級，雲林是最低的第五級，但對教育資源仍不遺餘力，全縣有近200所國中小，要補足每一校需求不容易，外界的協助能夠加速充實，學生們好好學習就是最好的回饋與報答。

周柏吟創立網路新媒體「青年發電機」，今年初攜手台灣亞瑟士捐贈體育設備給全台17所國高中小，28日再與資誠聯合會計師事務所、雲林縣政府、雲林縣青埔教育基金會多方合作，為偏鄉科技教育貢獻微薄之力。