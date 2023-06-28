承億夢獸樂園為首屆入園孩童準備全套制服，承億集團創辦人戴俊郎董事長出席開園典禮。（業者提供）

高雄承億酒店內打造「承億夢獸樂園」，首年開班試行採小班制，由承億酒店聘請專業幼教老師照顧8名以下的2～6歲孩童，員工不用負擔費用即可讓子女報名入園，每周一到周五與父母一起來公司，甫開放登記隨即額滿。

高雄承億酒店總經理戴淑玲指出，許多育有國小學齡前幼童的年輕員工，需疲於奔波於公司與保母家、甚至因此考慮留職返家專心照顧幼兒，因此萌生「何不讓員工幼童子女也跟著一起到公司的想法」。

因此邀請具豐富幼兒教學經驗的顧問徐志忠，在短短半年不到的時間，利用飯店內空間打造出以承億集團吉祥物「夢獸憨吉」為名的「承億夢獸樂園」，空間以白藍黃三色為主的。

承億集團指出，「承億夢獸樂園」以「共創幼齡寶貝體智開發、共學生活美感教育、共體職場父母需求」為核心精神，要成為父母「最給力的後盾」，不僅讓員工無後顧之憂工作，進而留住人才強化企業競爭力，為員工子女主動積極的打造職場友善環境，亦為業內首創。