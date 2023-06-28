「台中電影Fun-In季」6月30日起重磅回歸，將有15部精選動畫電影強調、9月2日前在全市29區巡迴播放。（林欣儀攝）

「台中電影Fun-In季」6月30日起重磅回歸，將有15部精選動畫電影強調、9月2日前在全市29區巡迴播放。（林欣儀攝）

受疫情影響而停辦3年的「台中電影Fun-In季」，今年因疫情解封，將於6月30日起重磅回歸，台中市府新聞局28日舉行活動記者會，宣布將有15部精選動畫電影強調、9月2日前在全市29區巡迴播放，活動現場除了有「好看、好吃」，還場場可抽32吋液晶電視，讓孩子們放暑假也不無聊。

為「台中電影Fun-In季」活動宣傳，台中市長盧秀燕特別錄製彩蛋影片，片中宣布除了29場活動中抽液晶電視，市府還加碼在豐原開幕場《小小兵2：格魯的崛起》、南屯閉幕場《蜘蛛人：無家日》抽75吋液晶電視及Switch遊戲機等大獎，邀大人帶著小孩一起來看電影。

「有吃、有拿、有玩、有看、有按」，台中市府新聞局長鄭照新表示，電影Fun-In季活動除提供動畫放映，現場還提供免費爆米花、大阪扇，其中4場並與市府勞工局合作，安排視障按摩現場免費服務；響應中央普發現金及文化成年禮金政策，5月之後有在台中看電影或到中山73影視藝文空間觀賞影片的民眾，憑票根可在現場兌換限量禮品，還有機會抽2023台中國際動畫影展套票。

鄭照新強調，這次挑選的15部動畫片橫跨台灣、日本及歐美，全部跟上可看遍近幾年的精彩動畫影片；而除了7、8月的電影Fun-In季，緊接著還有金馬經典影展台中場，10月更有台中國際動畫影展，台中市下半年動畫能量相當豐沛。