FIBA世界盃2023新北熱身賽將在8月19、20及22日於新莊體育館重磅登場，今(28)日下午由新北市長侯友宜、立陶宛籃球協會秘書長Mindaugas Balčiūnas及台灣運彩x T1聯盟會長錢薇娟共同公布熱身賽球星、賽程、售票及籃球交流相關資訊，邀請球迷朋友把握千載難逢的機會，進場一睹來自立陶宛、拉脫維亞及波多黎各現役NBA球星的精湛球技。

新北市長侯友宜表示，新北市提供球員及球迷朋友們最好的賽事環境，要跟大家一起迎接今年夏天台灣最受矚目的國際籃球盛事，這次世界盃熱身賽在新北開打，除將掀起另一波籃球熱潮，勢必也將帶動周邊運動產值，透過這次新北市與立陶宛籃球協會及T1聯盟的合作，讓世界看見台灣辦理國際賽事的實力，希望未來有更多這樣的合作機會，用運動和世界交朋友，搭起國際友誼的橋樑，讓臺灣運動發展邁向巔峰。

FIBA世界盃2023新北熱身賽將在8月19、20及22日於新莊體育館重磅登場，今(28)日下午由新北市長侯友宜、立陶宛籃球協會秘書長Mindaugas Balčiūnas及台灣運彩x T1聯盟會長錢薇娟共同公布相關資訊。（黃敬文攝）

Mindaugas Balčiūnas表示，很高興透過此次來台舉行熱身賽的機會開啟國際間的籃球運動交流，也特別感謝侯友宜市長的支持與邀請，促成這次熱身賽的合作；他強調，賽事集結立陶宛、拉脫維亞與波多黎各的當代國家隊好手，為世界盃系列賽事打響前哨戰，新北市具有良好的職業運動環境，很適合舉行熱身賽，為球員調整至最佳狀態。

8月19、20、22日於新莊體育館舉行的熱身賽，其中立陶宛、蒙特內哥羅、墨西哥、埃及分屬D 組，8 月19 日首場賽事將由立陶宛對上波多黎各，8 月20日由波多黎各出戰拉脫維亞，8 月22 日則是拉脫維亞與立陶宛的對決，屆時將很有機會一睹國王隊中鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)、鵜鶘隊中鋒瓦蘭丘納斯(Jonas Valančiūnas)、鵜鶘隊後衛阿爾瓦拉多(Jose Alvarado)、賽爾蒂克隊大前鋒波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)、雷霆隊大前鋒貝坦斯(Davis Bertans)等NBA現役大咖球星現身於新莊體育館。