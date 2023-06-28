民進黨今中執會，通過徵召詹紀緹參選新竹縣第一選舉區立委、現任立委陳瑩為平地原住民及伍麗華為山地原住民立委參選人；苗栗縣第二選區，經考量整體選情後，採取合作聯盟方式，以爭取最大勝選為目標，支持無黨籍候選人曾玟學。

此外，基隆市選區立法委員提名候選人張秉鈞因捲入詐領助理費，決議同意退選，並以徵召方式完成該選區之後續提名作業。

中執會後召開「民主大聯盟」第四波提名，黨主席賴清德致詞時指出，四個候選人都是一時之選，秉持「跨黨派、跨世代、跨領域」的原則，推動第四波的「民主大聯盟」徵召，讓每一位民進黨提名的候選人，爭取民眾的認同與社會的支持。

賴清德表示，徵召新竹縣第一選區的詹紀緹，主要是她有非常難得的在地經驗，不僅曾經在過黨部歷練，也在農會工作過，更擔任過宮廟文教協會理事長，在基層經營看得出她的用心和努力；也具備國會幕僚的經驗，非常知道如何運用國會力量，服務民眾、建設地方；且有選戰經驗，蔡英文總統競選時，就在地方競選總部擔任重要職務工作，走在第一線爭取選票。

至於苗栗縣第二選區的提，賴清德指出，與曾玟學議員是採取共同合作，他是「318學運」的學生，10年前已經站在第一線，為國家的前途奮鬥打拚，為了要實現自己的理想，選擇最艱難的選區進行議員選舉，並得到最高票當選議員。

賴清德表示，此次願意接受民進黨邀請，共同合作打這場選戰，另一個重大意義，剛好是在野黨提出重啟服貿。曾玟學曾是參與反服貿重要的學生，今天參選立委，剛好碰到在野黨要推動服貿，讓曾玟學可以充分表達，10年前是如何辛苦地為台灣守住經貿發展。

另外，民進黨提名兩位原住民立委來進行連任，賴清德表示，立委伍麗華及立委陳瑩委員，在各自在自己的專業上都有很傑出的表現，在共同的原住民議題上面也有相當的成就。