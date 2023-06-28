桃園市八德區早期因眾多馬祖人遷入，成為馬祖人的第2個故鄉，馬祖人的人口數遠大於馬祖本島，時代變遷導致馬祖語即將失傳，為此八德區致力於文化及語言傳承，大成國小現有約50名學生選修馬祖語作為本土語言，文化局也加入推廣行列，將於暑假推出馬祖語言文化體驗營，盼有助於語言傳承。

文化局表示，據文化部去年8月提出「國家語言發展報告」顯示，馬祖語的世代傳承，三代間語言流失的比例高達94％，傳承危機屬於「嚴重危險」，考量桃園八德區馬祖移民後代眾多，素有馬祖人第二故鄉之稱，為改善語言斷層危機，7月17日至7月21日將辦理為期5天的馬祖語言文化體驗營，以族群母語為馬祖語的桃園市小學生優先錄取，將招收30名小學生，課程全程免費。

文化局說，除了辦理馬祖語言文化體驗營以外，今年也將在馬祖會館等場域製作友善雙語標示，場域的標示上將有以中文、馬祖語，讓民眾從日常生活中更親近馬祖語。另也預告，9月將推出馬祖故事劇場，培訓馬祖後裔親子以馬祖語演出馬祖故事，促進母語扎根傳承及傳習馬祖文化。

八德區大成國小自2018年推動馬祖語教學，目前校內約有50名學生選修馬祖語作本土語言。教務主任劉玉蓮本身就是馬祖人，全家於民國60幾年搬遷到桃園落地深耕，她表示，校內選修馬祖語的學生，最大宗為陸配的小孩，再來才是馬祖後裔，坦言馬祖後裔在搬遷到本島後，經過時代變遷，已經越來越少人會說馬祖話，該語言瀕臨滅絕，為此校方會更努力推廣該語言，讓更多人接觸馬祖語、繼續傳承。