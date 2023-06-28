近期「#MeToo」風波持續延燒，不少明星藝人舉凡許傑輝、黃子佼、宥勝、炎亞綸、陳建州等人皆遭捲入。其中，陳建州被「大牙」周宜霈在社群上發文指控後，他透過律師聲明否認指控全然不實，並揚言將追究法律責任。對此，相關話題在社群上累積不少討論貼文，更有網友將「小豬」羅志祥也拿來討論。

陳建州近日遭捲「#MeToo」風波，恰巧羅志祥也在近期重返演藝圈，不僅昨(27日)在社群上曝光多張進棚錄影的照片，今日更是加碼透露將召開演唱會的消息。對此，有網友在PTT版上以「小豬羅志祥現在回歸的時間點是不是不好！？」為題發文，內文指出：「現在的每一天演藝圈幾乎都在MeToo風暴，彷彿全台灣的男藝人都要完蛋了。」並向廣大網友們請教對於羅志祥的看法。

貼文PO出後，吸引不少網友們在留言區中表達自身的觀點，寫下：「他跟目前爆出來的比算還好了，反而比下來根本清流」、「小豬好多了，他都尊重意願的」、「他早就不怕了，該爆的都爆了。」認為羅志祥至少在「尊重對方意願」這點上，勝過其他遭捲「#MeToo」風波的人。

事實上，陳建州被「大牙」周宜霈在社群上發文指控後，也與其妻子范瑋琪共同發出聲明，揚言將採取法律手段應對，而今日陳建州夫妻也於稍早前發出聲明，由陳建州經紀人釋出正式提告聲明和民事起訴狀，表示要求大牙賠償陳建州、范瑋琪各500萬，並在大牙的臉書專頁置頂道歉聲明3天。對此，大牙經紀人表示：「我正了解中，稍晚回覆。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。