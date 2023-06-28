美國陸軍宣布，下一代步兵戰車「可置換載人戰鬥車輛」（OMFV），進入最後決選，美國萊茵金屬公司(American Rheinmetall)，和通用動力陸地系統公司 (GDLS)共同平分開發資金，用來製作一定數量的原型車交由美國陸軍評估。 同時，OMFV這個計畫名停止使用，改稱為XM-30。

防衛快報(breakingdefense)報導，美軍目前現役的M2布萊德雷步兵戰車(M2 Bradley IVF)，它已服役超過40年了，已到了替換的時期。5年前，美國軍提出OMFV計劃，向各軍工廠商徵集設計案，之後有5個團隊提出了概念設計，包括英國貝怡系統(BAE Systems)、奧什科甚防衛(Oshkosh Defense)、精準企業(Point Blank Enterprises)，以及美國萊茵金屬和通用陸地系統。

經過幾年的評估，開發名單縮減為兩個名字。美國陸軍表示，萊茵金屬公司和通用陸上系統，兩公司將平分 16 億美元的開發資金，不過真正的「大獎」是最終獲勝者，將取450 億美元的生產協議，落敗者最多只能擔任協力廠商。

美國陸軍採購負責官道格‧布希(Doug Bush)說：「這是我們第四次嘗試取代布萊德雷，這次將會成功。」

兩家公司將分別建造和測試最多 11 輛原型車，以及兩個用於測試主砲彈道的砲塔，以及測試裝甲的車體。

通用陸上系統提出的方案是「獅鷲3型」(Griffin III)裝甲車，它源自於奧地利、西班牙合作的ASCOD 2型步戰車，改成美國化的裝甲、引擎與火力。機組員為3人，1名駕駛、1名砲手，和1名指揮官；另有多餘空間可搭載8名步兵。

美國萊茵金屬提出的XM-30原型參考，是德國萊茵金屬的山貓式步戰車，已相當成熟且先進。(圖/American Rheinmetall))

美國萊茵金屬提出的是以KF41「山貓式」步兵戰車(Lynx LFV)為基礎再優化，山貓式是德國萊茵金屬研發的新一代步戰車，於2018年在歐洲防衛展首次登場，具有模組式裝甲、匿蹤化的外型，同樣採用3組員+8名步兵的配置。

雖然兩家公司都選擇現有的步戰車為基礎，但是XM-30最終成品將會有別於他們的歐洲兄弟。供應商已經為他們的原型列出了幾個關鍵功能：駕駛組員為2人，攜帶6名步兵，主武器為XM193型50公釐機砲，並可加裝反坦克飛彈。動力系統採用油電混合動力，可降低噪音與熱訊號。

如果進展順利，美國陸軍希望在2027 年進行低速初始生產，到2029 年實現全速生產 。