馬英九基金會邀陸生來台交流，但教育部要求台大等5所大學說明交流的必要性、安全保證等，引起討論。教育部今天表示，已收到學校回覆，目前正針對回覆資料內容研處中。

馬英九基金會本月19日指出，教育部發函預定交流的政治大學、文化大學、台灣大學、台灣科技大學、東華大學等5校，要求大學提出安全維護等規劃，才決定是否同意放行。馬英九基金會認為此舉是把陸生當成大敵，無限上綱安全問題。

對此，教育部日前回應，此案屬短期專業交流，現階段須「專案申請」，教育部作為主管機關，協助評估是否符合專案申請的必要性、急迫性及不可替代性等要件後，再由內政部移民署依權責審查辦理。

教育部於本月19日發函5所大學，請各校於26日下班前回覆，說明學校是否已同意接待，以及接待規劃、如何確保活動順利進行等事宜。

中央社記者今天再度詢問教育部處理進度。教育部表示，已收到5校的回覆，正針對回覆資料內容進行研處中。

東華大學主任秘書張德勝今天接受中央社電訪表示，整個參訪計畫是由馬英九基金會提出，東華大學的接待，會比照過去接待參訪團的作法；維安也是由馬英九基金會規劃，東華全力配合。

政治大學回應中央社指出，關於馬英九文教基金會邀請中國師生到政大參訪交流，校方尊重東亞所長年秉持「平等互惠」與「對等尊嚴」原則，推動兩岸學術與教育交流，有相當豐富接待經驗與交流成果；後續接待事宜將依政府政策為最高指導原則。

文化大學表示，基於兩岸學術交流原則、以及在不違反政府相關兩岸政策的前提下，協助安排相關行程，目前已回覆給教育部，等待後續處理。（編輯：李亨山）1120628