苑裡鎮長劉育育（中）強調，新提出的重建案有助市場重建。（苑裡鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮公所前天針對苑裡公有零售市場拆除重建，提出總經費3.3億元墊付案，最終表決未通過遭擱置，還引發鎮代與民眾衝突，公所28日盼鎮代會提出「復議」，但未獲代表支持，鎮代會最後建議將重建案納入追加減預算，並附上工程設計書圖或由鎮公所依地方制度法規定提出「覆議」。

苗栗苑裡鎮公有零售市場，2018年因為火災導致市場被燒毀，84個攤位也付之一炬，隔年市場部分結構登錄為歷史建築，前鎮長劉秋東任內規畫2.2億元重建市場，燒毀的歷史建築部分暫緩重建，歷經多次流標，至今重建案牛步，引地方關注。

新任鎮長劉育育上任後，針對市場重建工程案，提出增加預算1.1億元改採全區重建，並將歷史建物也納入拆除重建計畫，以總經費3.3億元預算，希望代表會可以同意墊付案，27日鎮代會舉行臨時會，對於3.3億元墊付案不予通過、暫且擱置。

臨時會後，有旁邊的鎮民不滿重建案遭擱置，進而與多位鎮民代表發生推擠衝突。劉育育強調，這個提案不但是因應僱工購料上漲問題，也可以增加市場攤位數量、給予老市場新舊融合的特色門面，同時又解決市場周邊交通問題的方案，並且獲得專家與地方人士與中央的一致肯定。

她說，最後表決擱置，重建的專業工程管理及工程將無法發包。這將導致已經核定的6300萬付諸流水，如此一來，將會造成市場重建開工日依舊遙遙無期，也失去中央的補助挹注，將對鎮庫造成更大的負擔與壓力。

鎮代會28日舉行第3次臨時會，針對市場重建案，鎮公所盼鎮代能提出「復議」，但仍未獲代表支持。鎮代會主席洪晃琦說，鎮公所提出的資料，並未附上相關設計圖說，難以直接審議如此龐大經費的墊付案，建議鎮公所附詳細圖說資料。

另外，今天會中也討論市場3戶承租攤商地上物拆遷補償經費1千餘萬元墊付案，則獲得代表會順利通過，今天臨時會順利落幕，未再發生衝突。

苑裡鎮代會指出，遭擱置的墊付案，若要同個會期再提出審議，必須由鎮代表提出「復議」，條件為是全體代表1／5以上連署，在開會時以書面或口頭提出者，有出席代表1／3以上聯署或「附議」。

苑裡鎮代會表示，苑裡市場擱置案今天「復議」未成，若鎮公所要求再審議，需要在下個會期提出，或是依據地方制度法第39條，由鎮公所提出「覆議」，該議決案送達鄉（鎮、市）公所30日內，就窒礙難行部分敘明理由送請鄉（鎮、市）民代表會覆議。