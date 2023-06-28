黑人陳建州今（28日）和范范范瑋琪正式委託律師提告，向大牙「求償1千萬元」，不過有眼尖網友發現，聲明中范瑋琪的名字打成「范偉琪」，質疑是否律師打錯字，對此，熟知的網友跳出來解釋原因。

陳建州和范瑋琪的聲明中開頭就寫道：「本律師聲明受當事人陳建州先生、范偉琪女士委任意旨辦理」，不少人看到後都疑惑「范偉琪？是不是打錯字了？」、「律師把當事人的名字打錯？」對此，有網友指出「范偉琪」其實是范范的本名，因此委任律師並沒有寫錯。

陳建州今透過經紀人釋出正式提告聲明和民事起訴狀，要求大牙賠償陳建州、范瑋琪各500萬，並需在大牙的臉書專頁置頂道歉聲明3天，對此，大牙經紀人回應：「我正了解中，稍晚回覆。」

聲明全文如下：

本律師聲明受當事人陳建州先生、范偉琪女士委任意旨辦理，聲明如次：

一、關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，

內容純屬虛偽不實，違法侵害當事人名譽及人格權甚鉅。

基於「惡意造謠零容忍」之立場，當事人已於今日（6月28日）向臺灣臺北地方法院提起民事訴訟，請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。

二、當事人承諾因本訴訟取得之賠償金額，將全數捐出予婦女保護、犯罪被害人保護等之社會公益慈善團體。

三、當事人並希望再次提醒社會大眾及新聞媒體，依照最高法院之法律見解，對於末經合理查證之網路不實訊息貿然轉發，也將造成當事人之名譽侵害，亦必須負擔侵權行為之損害賠償責任。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。