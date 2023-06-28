警界醜聞「松山之亂」案，前松山警分局長林志誠、中崙派出所所長許書桓、副所長顏敏森、巡佐傅榮光4人，因中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事、砸壞電腦事件，懲戒法院將林志誠及楊忠蒞判決降2級改敘，許書桓降1級改敘，顏敏森降1級改敘，傅榮光降1級改敘，全案可上訴。

2021年4月16日時任松山警分局督察組教官楊忠蒞酒後，與徐權等10名黑衣人起衝突，徐等人追逐楊衝進中崙所，因找不到楊，大聲咆哮，徐權抄起鐵椅，砸壞值班台警用電腦螢幕。

懲戒法院認為，警察是犯罪偵防、打擊犯罪之第一線執法人員，楊忠蒞行為時為松山分局警員兼教官，許書桓、顏敏森及傅榮光行為時分別為中崙派出所正、副所長及資深巡佐，或在不妥當場所飲酒後言行不檢，或有湮滅證據、隱匿犯罪之行為，知法犯法，引起輿論非議，損害警察名譽情節嚴重。

合議庭認為許書桓、顏敏森身為正、副所長，未盡監督下屬，如實報告上級之責任；林志誠身為分局長，綜理松山分局之警政業務，對外發布新聞稿或對媒體發言時，未能切實查證並說明警方嚴正執法之立場，致引發外界質疑「公權力不彰」「員警包庇犯罪」「監視影像分局長竟以停電沒錄到掩蓋」，重創警察形象。