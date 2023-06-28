日系麵包第一品牌「山崎麵包」2010年來台，近日進駐高雄大立百貨成立「SAISON du SOLEIL」，全台獨家推出「防曬黑麵包」。（柯宗緯攝）

日系麵包第一品牌「山崎麵包」2010年來台，近日進駐高雄大立百貨成立「SAISON du SOLEIL」，全台獨家推出「防曬黑麵包」。（柯宗緯攝）

日系麵包第一品牌「山崎麵包」2010年來台，近日進駐高雄大立百貨成立「SAISON du SOLEIL」，全台獨家推出「防曬黑麵包」，噱頭十足。而大立近來脫胎換骨，引進不少知名日系品牌，陸續有「蔦屋書店」、「客美多咖啡」進駐，12月登場的「唐吉訶德DON DON DONKI」與「無印良品」全台最大旗艦店，都備受市場關注。

「SAISON du SOLEIL」源自法文「太陽的季節」店招牌上的「Bread ＆ Deli」則是麵包與美味的意思，使用日本進口高級小麥粉，堅特每天新鮮現做、時刻新鮮出爐美味麵包，大立店位於大立百貨A館1樓，將成為南部地區的第3家門市。

店鋪裝潢洗鍊優雅的黑白色調與大理石紋桌面展現都會的輕奢風格，專屬客席座位區，不限內用時間，自由享受悠閒的用餐時光；空間陳列因應疫情趨勢陳列架裝有門片設計讓顧客有更佳衛生安全的選購空間，這樣的方式可以讓產品在出爐的第一時間上架，無須冷卻後包裝上架，享受美味無 需等待。

近年，大立重啟早年與日本伊勢丹合作時眾多日本品牌商品為高雄日系百貨購物首選定位，再度極積引介日系生活風格品牌到高雄首家或全台最大旗艦店的目標。陸續引進超人氣日牌如蔦屋書店、客美多咖啡，而預訂今年12月初登場的唐吉訶德DON DON DONKI與無印良品全台最大新旗艦店，轉型銷售服務空間，令於高雄民眾顧客期待。