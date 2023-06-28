立法院日前三讀修正通過「環境部組織法」，環境部下設氣候變遷署、資源循環署、環境管理署、化學物質管理署及國家環境研究院等單位，行政院已在今天核定將在環保署署慶日（8月22日）正式上路，當天將辦理環境部揭牌典禮。

為了因應國際淨零排放趨勢及全球環境變遷，政府從「自然資源經營管理」轉變為「積極因應全球環境情勢，創造臺灣轉型機會」，整合事權擴增業務，系統性處理氣候變遷、資源循環、化學物質管理、環境品質管理及強化環境科研等議題。

氣候變遷署任務包括因應氣候變遷，強化我國政策擬定推動及執行，落實階段管制目標管考作業，國際碳關稅及供應鏈減碳趨勢，加速推動碳定價、強化碳盤查機制，尋求減碳技術及策略，降解國際壓力並協助我國產業轉型；資源循環署為落實循環經濟、廢棄物減量及再利用，透過統籌各部會再利用管理權責、徵收基金推動資源循環、廢棄物再生能源、盤點分析廢棄資源，推廣循環採購永續消費及產品友善化設計等新增作法。

環保署表示，改制為環境部後能接軌國際減碳、統籌各部會再利用管理權責、興設事業廢棄物處理設施等，將更有效地推動綠色經濟與永續發展等政策。