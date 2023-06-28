The Italian government have decided to ban the number 88 on the back of football shirts as part of their plan to fight anti-Semitism.



The number is often used by neo-Nazi and far right facist groups pic.twitter.com/xc1K6vWVMe — FootballJOE (@FootballJOE) June 27, 2023

義大利內政部長Matteo Piantedosi、體育部長Andrea Abodi本周頒布「反歧視猶太人」多項新規定，其中一項禁止足球員使用「88號」做為球衣背號。受到波及的球員改換了其他號碼，即使他們原本沒有惡意（先前有個球員是因為自己出生於1988年才用88號），但是88號已經被當成敵視猶太人的號碼。

前納粹黨領袖阿道夫希特勒（Adolf Hitler）二戰時期對猶太人策動種族滅絕，現在的西方世界不容許公然支持希特勒。因此有人以8來代表字母裡第8順位的H。義語只有21個字母，沒有J、K、W、X、Y，但是H同樣排在第8位，88就被當做HH，成為「希特勒萬歲」（Heil Hitler）的暗語。

足壇的種族歧視事件屢禁不止，有些基於種族歧視的觀眾就會以88做為法西斯主義的圖騰。義大利是二戰的軸心國，對這類事件比較敏感，波蘭小將Mateusz Praszelik簽約時選了88號球衣，後來改為17號。比較有名穿過88號球衣的是前尤文圖斯門將布馮（Gianluigi Buffon），他覺得88代表的是「4顆球」，這個理由不被接受，後來他改成77號。在許多語言裡包括中文，88並沒有特別負面意義，布馮雖然是義大利人，他也表示不知道88號與納粹有關。