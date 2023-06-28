民眾黨主席柯文哲28日下午參訪「大呷麵本家」並與台中市好禮協會等人展開座談會，即將出戰中市立委第1選區的前立委蔡壁如到場陪同。有人發現蔡壁如脫下口罩與人合影時臉部有瘀青，媒體稱讚她變漂亮並問「是不是去割雙眼皮」，她不好意思笑答「是割眼袋啦！」。

民眾黨28日召開中央委員會，徵召蔡壁如參選台中市立委第1選區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）。柯文哲28日南下台中，首先到大甲鎮瀾宮拜訪副董事長鄭銘坤及廟方委員，接連到大呷麵本家、大甲阿聰師芋頭與台中市好禮協會、台中市產業故事館發展協會進行交流座談，蔡壁如也現身陪同。

民眾黨主席柯文哲（右2）28日下午参訪「大呷麵本家」並與台中市好禮協會等人展開座談會，即將出戰中市立委第1選區的前立委蔡壁如（右3）到場陪同。（潘虹恩攝）

只見蔡壁如與柯文哲及貴賓合影時，脫下口罩臉上出現瘀青，現場媒體線稱讚她「變漂亮了」，並詢問「是否是為了選舉特別割雙眼皮？」蔡壁如戴上口罩，不好意思地說「雙眼皮原本就有了，是割眼袋啦」，還開玩笑說「所以今天不方便見人」。