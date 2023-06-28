台中一名人夫長期在國外工作，去年替妻子檢查行車紀錄器錄製功能時，意外發現妻子竟與一名男子交往，經常利用不接送小孩或請特休假之際前往汽車旅館幽會，讓他憤而控告妻子求償撫慰金。台中地院審結，判女方須賠償12萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與女子小花（化名）結婚10餘年，家庭所有支出由他負擔，但小花自從產子後，就拒絕與他同房也拒絕發生親密行為，後來因為他在國外工作，約2019年間發現小花行跡詭異。

人夫說，2022年10月間他替小花檢查行車紀錄器錄製功能是否正常，意外發現小花與一名男子交往，小花則利用不需接送小孩或請特休假之際，數度與該男一同進出汽車旅館，認為婚姻已遭小花嚴重破壞，故依法向小花求償撫慰金100萬元。

對此，小花辯稱，是丈夫先以小孩太吵影響睡眠要求分房，後來又以長期服用藥物為由，不願與她發生性關係，但丈夫卻在越南工作時，頻繁進出聲色場所，她不願小孩面對父母離異才隱忍至今。

至於與男子進出汽車旅館，小花表示，她婚後多年未入職場，因緣際會認識該名男子，湊巧她對於該男擁有的咖啡專業知識有興趣，2人才會相約汽車旅館學泡咖啡，彼此間並無發生逾越男女分際的事情，希望法院能駁回請求。

台中地院審理時，法官勘驗小花與男子的對話紀錄，發現內容提及「今天應該裡外都吃飽了」、「我好飽、講得好妙喔、裡外都吃飽了吧！」、「是很癢，剛剛很癢」等語，客觀上可認定對話逾越普通異性友人間的正常社交，小花確實有與男子不當交往，酌情後判小花須賠償12萬元為適當。可上訴。