中職啦啦隊最強應援女神林襄，近日受邀擔任房地產一日店長活動，數百粉絲擠爆會場，一睹女神風采。（柯宗緯翻攝）

中職啦啦隊最強應援女神林襄，近日受邀擔任房地產一日店長活動，數百粉絲擠爆會場，一睹女神風采。她自爆，理想中的房子，臥房要很大，還有超大衣帽間，若有泳池就更完美了。

台南市安南區史博館特區的南科悦揚力邀林襄出席活動，她穿著一襲優雅白色洋裝展現姣好身材，親切與粉絲互動玩遊戲，簽寫真書大方合照，讓頂著大太陽久候多時的粉絲貴賓們大喊太值得了。

首度擔任房地產一日店長的林襄親自站到銷售控台上跟已購客戶介紹產品，並且以超萌可愛的聲音喊出「賀成交」，現場嗨翻。林襄提到，自己理想中的房子，喜歡臥室很大，希望有超大的衣帽間，公設豐富多元，有泳池規劃就更完美了。

此外，高雄預售案「港灣1號院」，6／24至7／2連續兩個周末打造「港灣狂FUN水樂園」，推出風格主題美食外，還規畫氣墊遊樂區、滑水道、游泳池等設施，吸引大小朋友一起清涼一夏，現場打卡就送遊戲水槍 、甜甜圈游泳圈。