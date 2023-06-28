嘉義市政府率團赴泰國行銷觀光，嘉義城隍廟家將團表演八家將文化 ，驚豔泰國。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義城隍廟跟嘉義市政府團隊到泰國參訪，表演八家將藝術，傳遞中元祭典文化。（嘉義城隍廟提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府到泰國行銷觀光，嘉義城隍廟家將團表演八家將文化。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市拚觀光，市長黃敏惠率團出訪泰國，今天在曼谷辦推介會，13家業者展示美食旅宿及伴手禮，嘉義城隍廟吉勝堂展演八家將臉譜及走陣，豔驚全場，黃敏惠還現場高歌「高山青」，用歌聲介紹阿里山腳下最美又好玩的嘉義市。

黃敏惠表示，交通部觀光局統計2013年泰國來台旅客有10萬4182人次，2019年41萬385人次，6年成長4倍；截至今年4月泰國來台旅客累計12萬9315人次，台灣與泰國的熱情與友善是兩國間的共同語言，嘉義人情味濃，嘉義市是阿里山的入口城市，木都、宗教文化底蘊深厚，非常值得泰國觀光客來嘉旅遊。

黃敏惠還說，嘉義市建城300餘年，宗教節慶文化豐富，每年玄天上帝廟高空鞦韆節、嘉邑城隍廟中元祭，都值得國際遊客來嘉體驗。

外交部駐泰國代表處副代表薛秀媚公使表示，感謝黃敏惠市長率團來泰國行銷嘉義市的觀光、文化、產業與宗教，非常有亮點，且根據交通部觀光局統計，2022年嘉義市旅宿業有184萬人次，創歷史新高，希望外交部能幫助嘉義市透過雙向交流，讓嘉義市躍上國際舞台，振興台灣觀光。

交通部觀光局駐曼谷辦事處主任陳憶婷則說，嘉義市是疫情後第1個由縣市長帶隊來泰國辦理觀光推介會的城市，泰國是台灣很重要的觀光市場，觀光局對泰團有團費補助，期待與泰國業者有更多合作，吸引更多泰國朋友到嘉義市看美景、吃美食，體驗豐富的文化活動。

泰國出境旅遊協會（TTAA）副會長Somchai Chomraka認為，黃敏惠市長率團訪泰，會讓泰國關注嘉義市，期待航空公司、旅行社將嘉義市的旅遊平台在泰國推廣出來。

嘉市府觀光新聞處長張婉芬說，台灣登上日本知名雜誌《BRUTUS》4月的封面，並介紹嘉義市充滿懷舊與新潮，Netflix也曾製作紀錄片「世界小吃」亞洲篇，介紹嘉義特色小吃，嘉義市是國際旅遊的新標竿。