東元所提供的動力系統，馬達功率以模組化設計自150kW到250kW，正朝向350kW更高功率發展，具備降低噪音、降低漏磁、降低轉矩漣波等發明專利技術；這套動力系統除了可以應用於電動大客車與大型貨卡車，也可延伸至電動渡輪、電動農用機、港口電動無人搬運車等其他場域應用。

東元機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶總經理表示，配合政府政策2030年全台全部公車將電動化，估計有1.5萬台包括高速城際巴士及城市巴士都將汰換，看準商機，而這次大南汽車、華德動能及東元三方攜手合作，已正式串起國產電動巴士生態鏈的初步規模。

東元的研發設計對車廠客戶而言，可以有效縮短車輛開發時程，也配合國家政策加速實現電動車供應鏈國產化的目標。

高飛鳶表示，東元目前包括華德動能及成運汽車訂單接單近500台，其中華德動能300多台、成運150台，今年2月起出貨給華德動能達100台以上，預估明年第一季前完成出貨。