元翎致股東營業報告書提到，去年受美元升息、俄烏戰爭、中國大陸封控措施等衝擊全球經濟景氣，加上通膨壓力，抑制民生消費性需求，導致高壓充氣鋼瓶出貨量較前年大幅減少；氣體發生器受惠於中國大陸新能源車快速成長，帶動出貨量較前年度大幅增加且轉虧為盈。不過氣體發生器增加的營收及毛利，尚不足以彌補高壓充氣鋼瓶減少的部分，去年合併營收18.91億元，年減23.76％，EPS為0.31元。

元翎今年經營方針，高壓充氣鋼瓶方面，首先是提升高壓充氣鋼瓶產品品質及客戶滿意度，深耕目前往來客戶及開發新客戶。其次是提高生產設備之自動化及智慧化，精進生產技術及效率，因應勞動人口短缺所帶來之衝擊。三、以氣體充填之核心技術，開發高附加價值之多元應用產品，降低客戶及產業集中之營運風險。

元翎指出，氣體發生器將強化研發能力並配合客戶需求開發設計各式混合型、冷氣型氣體發生器，以提高競爭優勢並爭取訂單。元翎將精進開發設計能力及製造技術，成為氣體發生器專業供應商，為車用安全氣囊及穿戴式防護產品等各種保護人員安全之系統裝置提供安全及可信賴之氣體發生器。

元翎指稱，高壓充氣鋼瓶方面，去年俄烏爆發軍事衝突，引起全球能源價格高漲，歐、美通膨持續升溫，美國聯準會為抑制通膨，自去年3月起加速升息，加上中國大陸堅持動態清零而採取嚴格封控措施，諸多不利因素造成美、歐、中市場消費需求明顯下滑，亦使得中國製的仿冒品、低價品再度干擾市場，導致元翎高壓鋼瓶出貨量出貨量大幅減少。

元翎表示，展望今年各主要經濟體為抑制通膨而陸續升息，加上俄烏戰事未解及美中科技戰再起等變數，均將影響終端消費市場動能，消費行為更加保守，面對經濟前景不明，公司藉由快速調整產銷節奏，維持產品的品質與穩定性，並保持市場敏銳度，加強開發新應用產品以提高產品附加價值，進而分散經營風險及增加業務機會。

氣體發生器方面，去年受惠於新能源車銷售量激增及安全配備規格提高，汽車安全氣囊氣體發生器的出貨量大幅增加，今年主要客戶在站穩中國大陸市場後，積極展開海外布局，對氣體發生器的需求量仍將持續增加。此外，穿戴式產品客戶在晶片短缺逐漸舒緩後，搭配轉換新產品上市，可望增加穿戴式防護產品的氣體發生器出貨量，樂觀預期明年氣體發生器的出貨量將持續成長。

元翎28日股東會重頭戲是改選5席董事、4席獨董，董事有元翎董事長兼總經理王德鑫、高氏企業開發法人代表蔡美麗、永鑫國際投資法人代表林文惠、港洲營造董事長陳朝國、陳清榮等五人；獨董由逢甲大學產學合作處智慧機械產業發展中心研究教授鄭豐聰、任子平、東海大學法律學院法律學系專任副教授廖崇宏、會計師陳昭里等四人擔綱。