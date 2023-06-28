經濟部長王美花(左二)參加「碳中和時代，產業再創新－2023亞太經營家協會企業論壇」，談及台積電中科擴場的問題。（林欣儀攝）

因應2050淨零排放目標，產業界也積極推動相關措施，經濟部長王美花28日參加「碳中和時代，產業再創新－2023亞太經營家協會企業論壇」時，針對政府電力供應等說明，她在談及台積電中科擴廠時質疑，「台積電到別的縣市，地方政府都很快協助解決水電問題，不知道為什麼台中特別慢，有點奇怪」。

亞太經營家協會理事長吳春山指出，推動永續ESG是未來趨勢，不減碳，以後就沒有訂單，這是未來產業界必須面對的議題，大家應重視節能減碳問題，也因此，協會以此為主題，邀舞雲智網董事長陳來助及王美花探討碳中和的推動，以及政府政策能如何協助。

王美花在會中以電力供應為主軸，她強調，政府目前推動太陽能、離岸風電等綠能電力，根據統計，全台2011至2022平均用電成長約1.4％，推估2023至2030用電消費年均成長達2％，也因此，台灣透過綠能發展要努力減少碳排放量，且讓電力越綠越好。

在論壇中，王美花談到台積電中科擴廠的問題說，台積電台中廠至今無法順利推動，其中一個問題在興農球場球證問題還沒搞定，另一則是台中市府都審未通過，大家都很著急，因為若不快點，台積電可能就要跑到別處，「台積電到別的縣市，各地方政府都很快協助解決水電問題，不知道為什麼台中特別慢，有點奇怪」。

台中市府都發局對此表示，中科二期擴廠的都市計畫變更案經都委會138次審議，要求中科具體承諾不影響原有民生用水用電，並應針對周邊交通、事業廢棄物等問題提出完善的因應計畫；目前中科管理局補充文件僅台電提出將以「電力穩定供應」為先決條件，水公司則說若水源不足得依法撤銷家用及公共給水外的水權，市府將儘速提報都委會決定是否可依此補充內容審議。