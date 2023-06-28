TPASS行政院通勤月票基北北桃都會通將於7月1日上路，桃園市預期會有大量通勤民眾改搭乘公共運輸工具，規畫新增4條接駁路線。圖為民眾乘車示意圖。（陳夢茹攝）

TPASS行政院通勤月票基北北桃都會通將於7月1日上路，桃園市長張善政今赴桃園客運總站視察整備工作，預期通勤月票上路後，桃園往返台北的通勤民眾會攀升，交通局也規畫7月3日起將陸續提供4條短程接駁路線，盼舒緩搭乘人潮。

市長張善政表示，1200通勤月票即將在7月上線實施，為此昨天特地到桃園客運總站，聽取桃園客運、統聯客運及指南客運的簡報，並了解目前的整備情形。他提醒客運業者，月票上線後運量會有所增加，要隨時針對運量的改變做機動調整，確保乘車品質不受影響。另也鼓勵民眾，多搭乘公共運輸工作能紓解交通壅塞的狀況，並改善空汙達到淨零碳排的目標，讓公共運輸變成生活中既優質又便民的工具。

交通局長張新福指出，1200通勤月票自6月15日開放設定，截至目前已有超過6萬張票卡設定1200定期票，預計今年度使用總人數將達50萬人，並於2025年成長至79.6萬人使用，本計畫總經費約為32.18億元，其中包括中央補助19.34億元、4縣市總共負擔12.84億元，其中桃園負擔16％，約2.05億元。

張善政另也坦言，各縣市仍面臨「司機荒」的問題，1200通勤月票上線在即，原本大家認為較昂貴的桃園機運也有列入使用範圍，預估將有大量通勤民眾會改採取搭乘公共運輸，交通局已規畫出4條接駁路線，希望藉由軌道運具將民眾快速疏運至台北。

交通局說明，「桃園區中正藝文園區至機場捷運A10山鼻站」將從7月3日起試辦3個月，以免費接駁專車服務方式辦理，提供平日上下午尖峰時間各7班次，提供尖峰時段中正藝文園區以及同德十一街站等站原搭乘9005、9023等路線至台北的民眾另種選擇。

「218路線八德至鶯歌火車站」考量八德區鄰近鶯歌火車站，通勤民眾不少，7月3日至7月31日先提供免費接駁專車，平日每天2班次，自8月1日起由統聯客運改以試辦路線收費營運，每天增加至8班次。

「龜山區大坪頂A7-A8循環路線」將從7月31日起由三重客運以試辦路線收費營運，每天提供32班次，約30分鐘1班。「中壢火車站至A22站」將原「171中壢火車站至捷運A21環北站」路線，調整為中壢火車站至捷運A22老街溪站，並增加平鎮廣明路、義民路的服務，提供每日15班次服務。以上路線皆可適用TPASS基北北桃都會通定期票。