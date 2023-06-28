最近氣溫持續飆升，不少人喜歡開著電扇搭配冷氣消暑，晚上入睡後再調整成只吹電扇，聽起來不失為節電、省荷包的好方法，不過專家指出，睡覺吹電扇其實隱藏了健康風險，尤其應該避免整晚對著身體直吹，體質敏感的人更需要特別留意清潔問題，並提供4招幫助改善問題。

根據《每日郵報》25日報導，英國睡眠專家兼寢具公司MattressNextDay執行長席雷（Martin Seeley）指出，在臥室開電扇雖然可以促進空氣循環，但同時也會增加過敏原、塵蟎、花粉、真菌孢子散播，引發過敏反應，對於氣喘患者而言更是一大傷害。他建議民眾，如果經濟許可的話，不妨購買具有「淨化空氣」功能的風扇，並養成定期清潔扇葉的習慣。

此外，電扇風量開得太大也容易造成眼睛乾癢，佩戴隱形眼鏡的人尤其有感，甚至可能引起發炎反應。事實上，不只眼睛，人體為了保持一定的含水量，會自動在缺水的情況下「補充黏液」，因此吹了整晚的風後，一覺醒來可能會出現頭痛、鼻塞，嚴重時甚至會引起竇性頭痛（sinus headaches），在眼周、臉頰、額頭部位造成悶脹、抽痛感。如果有上述症狀，只要把電扇風量調小，增加每天的水分攝取量（至少2公升），因吹風引發的問題就能迎刃而解。

席雷也建議，睡覺時最好不要把電風扇對著身體直接吹，因為冷空氣集中可能「造成肌肉僵硬」，導致一整晚睡下來四肢緊繃、肩頸痠痛。可以調整風扇的方向，改對著牆壁吹，讓風反射回來，避免造成身體負擔。