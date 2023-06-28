北農經營權變天，農委會不得民心議題再被熱議。國民黨台北市議員游淑慧今(28日)發文表示，農委會2022提缺蛋解方，要補助10.5億改建禽舍提升生產韌性，但2023禽流感爆發，確診禽場全都是非開放式及密閉式禽舍，農委會被預算中心要求檢討。去年因禽流感撲殺了56萬4千隻雞，農委會推動加強版防疫計畫，但今年截至2月17日就已經撲殺家禽46萬8千隻，2個多月就超過去年8成。她直批陳吉仲瀆職，施政怠惰又無能。

游淑慧表示，之前缺蛋時，農委會主委陳吉仲說，是因為去年禽流感，大規模撲殺了很多雞隻。所以農委會的解方之一是：要編了10億5000萬補助業者禽舍改建為非開放式或水簾式封閉型，提升生產韌性。除此之外，2022年9月還啟動秋冬防疫專案，後來還加碼再實施加強版秋冬專案。

「但結果呢？農委會除了撒幣，一切毋采工！」游淑慧指出，超過10億元的禽舍改建，農委會宣稱把禽舍改建為非開放式，就能降低禽流感感染，但是根據立院預算中心提出的警示，2022到2023年2月17日止，確診禽場中屬非開放式禽舍及密閉式禽舍合計佔比高達93.24％，開放式禽舍僅約6.76％，2023年確診禽場，甚至全都是非開放式禽舍及密閉式禽舍。預算中心要求農委會檢討，這筆預算會不會根本無法達到預期效果。

游淑慧提到，再講去年底執行的禽流感秋冬防疫專案，去年全年因禽流感撲殺了56萬4千隻雞隻，結果農委會推動防疫計畫，還加強版，今年確診禽場及家禽撲殺數量居然比去年更迅速大幅攀升。截至2月17日就已經撲殺家禽46萬8千隻，兩個多月就超過去年全年8成。

游淑慧直批，陳吉仲瀆職，施政怠惰又無能，她與國民黨夥伴們已經向監察院告發。