由縣府教育局主辦的2023新竹縣課程博覽會-名師講堂，28日邀請曾獲得世界教育創新大獎、總統創新獎的台大教授葉丙成，向與會的國中、小校長分享「用創新改變世界」，他認為老師要做很多調整、創新，以因應世界快速變遷，創新是面對問題的態度和面對世界的格局，在教育上遇到問題，不是「忍耐、接受、放下」，而應該根本解決。

縣長楊文科表示，這次課程博覽會以「薪傳育典範 新創躍未來」為主軸，整合縣內前導學校、雙語教學、全英語教學、國教輔導團亮點說課、STEAM學校與數位精進方案等系列課程教學發表，實踐「傳承創新、跨域展能、接軌全球」的教育願景。

楊文科並頒獎表揚縣內課程領導新典範及優質的學校、素養道向多元評量徵稿團體獎獲獎學校及雙語教學高階研習認證教師。

東興國小是課程領導創新教學典範學校之一，校長曹江南表示，課程內容讓孩子從在地看到全球化的共同議題，如SDGS（國際永續議題），並建立基本能力素養去認識、解決它。

中山國小是另一所典範學校，郭碧玄校長指出，學生與其它國家學子連線互動，開啟國際視野之外，也將竹東鎮樹杞林、火車站、市場和景點等，納入在地課程，開啟孩子探究學習之路。

課程領導創新教學優質學校之一博愛國中，校長郭雅玲強調課程主軸是數位學習深耕，搭配綜合、自然、科技等生活上會碰到的跨域課程，培養孩子成為問題的解決者。

會中並邀請國家教育研究院綜合規劃處楊俊鴻主任分享課程教學領導，楊主任說，108課綱強調課程自主和學校自主的精神，聽到獲獎學校的成果分享，肯定可作為其它學校甚至全國的典範。

111學年度課程領導創新教學典範學校：十興國小、中山國小、竹北國小、東興國小、博愛國中。課程領導創新教學優質學校：興隆國小、中興國小、新光國小、雙溪國小、十興國小、東興國小、博愛國中、寶山國中、華山國中、峨眉國中。