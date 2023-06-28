茶湯會18週年慶推出「抗UV自動摺疊傘」，晴雨兩用，清新淡雅色系適合夏日搭配。（茶湯會提供／朱世凱台北傳真）

歡慶18週年慶， 茶湯會7月1日起以「花漾年華」為主題，推出18週年限定杯款，以及環保飲料提袋、抗UV自動傘等週邊商品，只要消費就可輕鬆加購；此外也公佈18年來經典不敗的暢銷飲品，包括翡翠檸檬、觀音拿鐵等。

茶湯會18週年慶週邊商品包括環保「飲料提袋」，以及「抗UV自動摺疊傘」。環保「飲料提袋」共有清新灰藍及甜蜜奶茶2款，尼龍材質耐髒好清洗，方便攜帶與折疊收納；「抗UV自動摺疊傘」清新淡雅色系適合夏天使用搭配，晴雨兩用，晴天雨天一樣擁有好心情。

茶湯會創立18年來，以綠茶、紅茶、青茶（烏龍）、普洱茶為基底專業調茶，推出過近百種飲品，其中「翡翠檸檬」使用經過五次薰香的頂級翡翠綠茶，調和夏季盛產的新鮮檸檬，酸甜消暑；「觀音拿鐵」擁有豐厚的鐵觀音炭燒香，濃郁茶感加上拿鐵奶香，是招牌飲品之一。

「蔗香紅茶」選用錫蘭烏瓦紅茶，深紅色茶湯香氣撲鼻，風味香醇厚實，加上天然蔗糖，解渴又不膩口；「普洱拿鐵」則是以一般茶飲店少見的普洱熟茶為基底，在普洱茶的醇厚甘潤風味中加入鮮奶，滋味香醇順口。