▲由於基隆市民進黨立委提名人張秉鈞遭羈押退選，但現任立委蔡適應堅決不選，也讓提名人選陷入僵局。（本報資料照）

▲民進黨基隆立委提名人選陷入僵局，也傳出有人建議曾任8年基隆市長的現任內政部長林右昌（右）回鍋選立委，但林右昌未回應。（本報資料照）

民進黨基隆市議員張秉鈞涉入詐領助理費案退出立委選舉，接棒的人選引起地方熱議。因現任蔡適應並無意願投入選舉，便傳出推薦內政部長林右昌回鍋基隆拼立委。對此國民黨立委提名人林沛祥回應，歡迎真心關心基隆在地發展的候選人出線參選。

林沛祥表示，由於張秉鈞退選後，目前民進黨尚未確定基隆市立委的候選人，其中蔡適應堅持不連任立委的決定，是展現出他對基隆的考量和個人理念的堅持。另一方面，若前市長林右昌願意放棄在中央高就的機會，回到基隆為民眾服務，他也深感敬佩。

林指出，儘管與林右昌在政治立場上可能存在差異，但依舊對其在8年市長任期中為基隆所做出的努力表示敬意，他也歡迎任何真心願意為基隆做出貢獻的候選人參與這場選舉。

林強調，他相當期待出現真正關心本地發展並具備專業能力的候選人，以理念為核心參與選舉，並為基隆爭取更多的發展機會。

據了解，目前民進黨內傳出的人選有現任立委蔡適應、初選第二名的黨團總召鄭文婷、以及被提及的前市長林右昌等人。但蔡適應目前傾向不參選，鄭文婷被地方人士認為難以打贏具有家族奧援的林沛祥，也讓民進黨對於基隆立委提名人選，持續陷入膠著。

而在民眾黨陣營方面，28日正式提名第一波區域立委人選，台中第1選區由前立委蔡壁如出戰蔡其昌，宜蘭提名「女戰神」立委陳琬惠，台北市由立委張其祿選第8選區（文山、中正）。但基隆立委人選部分，似因張秉鈞退選而暫時不提，至於最終是否會因「藍白合」而不提名立委，禮讓國民黨的林沛祥，仍有待觀察。