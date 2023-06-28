在澳洲雪梨進行的亞洲盃女籃賽，中華隊小組賽最後一場面對有取勝信心的菲律賓，僅開賽領先過一小段時間，之後就被命中率掌握度高的對手壓著打，最終81比92吞敗，未能爭取拚搶4強的機會，只能黎巴嫩爭第7名，賽後總教練鄭慧芸肯定球員拼勁，也希望修正錯誤，在最後的名次賽帶走勝利。

鄭慧芸提到，賽前有準備一些針對性防守，也肯定這40分鐘球員贏球企圖心非常強大，「過程中球員因為太想贏球，消耗很多身體的力量在做這件事，在需要成功率時，不是很幸運地可以去拿下比賽。」

在身體對抗上展現拚勁，昨天（27日）對澳洲被打到左眼角的韓雅恩，對菲律賓也奮力繳出15分，賽後表示，一開始節奏被菲律賓帶著走，中途和每節結束都想拉回去，可惜那股氣就是拉不過去，也在這場比賽學會如何打逆境球。

鄭慧芸補充，亞洲盃中華女籃代表隊6月1日開始集訓，球員在短時間內受到強大衝擊，但也有許多突破跟進步，會把累積下來的經驗、功課交給球員，希望最後一場球賽拿下勝利。

菲律賓過去兩度在亞洲盃分別以41分、34分之差輸給中華隊，這次拿到歷史性的對戰勝利，曾在台灣UBA大專聯賽幫助世新大學奪冠的潔丹妮兒（Jack Animam），此役貢獻16分、15籃板，第4節就已經情緒激動落淚的她，賽後記者會再度哽咽，她說：「這一勝對我跟球隊以及菲律賓女籃意義重大，是屬於團隊最棒的時刻！」