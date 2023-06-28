奧萬大國家森林遊樂區7月1日歡慶29歲生日，7月1日至7月5日入園僅10元優惠價。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

台大山地實驗農場暑假舉行「在地蔬食」活動，免預約入園，讓遊客體驗採摘蔬果樂趣。（台大梅峰農場提供／楊靜茹南投傳真）

台大山地實驗農場暑假舉行「在地蔬食」活動，首度推出自助式午餐，推廣「吃在地、吃當季」的綠色飲食概念。（台大梅峰農場提供／楊靜茹南投傳真

南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區7月1日歡慶29歲生日，7月1日至7月5日入園僅10元優惠價，邀遊客入園享受活氧、芬多精及瀑布負離子「森林三寶」，不僅暑氣全消，還能休閒養身；而台大山地實驗農場7月1日至8月31日舉行「在地蔬食」活動，免預約入園，讓遊客體驗親手採摘蔬果樂趣。

南投林管處指出，奧萬大森林遊樂區海拔約1200公尺，平均氣溫比平地低5℃至8℃，入夏後涼爽怡人，也是避暑勝地之一，為了慶祝奧萬大於1994年7月1日開園、29歲生日，推出周年慶入園優惠價，7月1日至7月5日連續5天入園門票只要10元（全票原價200元）。

南投林管處長李政賢說，歡迎遊客暑期入園走走，遠離都市塵囂，享受「森林三寶」，包括優質活氧、高濃度芬多精及瀑布負離子，尤其是梅雨過後，奧萬大瀑布水量豐沛，水勢如萬馬奔騰釋放豐沛負離子，暑氣全消，甚至可以安排到山上住一晚，體驗森活假期。

另外，平時不對外開放的台大梅峰農場，暑假期間舉行「在地蔬食」活動，7月1日至8月31日活動期間免預約入園，遊客在海拔2100公尺園區享受沁涼的天然冷氣外，還能觀賞薰衣草花海、翠綠的白楊步道等美景，探索綠籬迷宮，甚至親手採摘有機無毒的高麗菜、水蜜桃等蔬果。

梅峰農場表示，農場位在台14甲線（合歡山公路）14公里處，活動期間每日上午8時半至下午3時半可入園，除飽覽溫帶景緻、認識友善環境農作、體驗手採蔬果樂趣，今年首度推出限量自助式午餐，遊客可7天前打電話預約或當日10時半前於售票處購買餐券，推廣「吃在地、吃當季」的綠色飲食概念。