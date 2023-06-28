台北市議會28日進行臨時會最後一天的會期，其中針對北市追加減預算部分，擱置至今的北藝調解賠償金部分，民眾黨議員與藍綠兩黨議員也進行激烈討論，不過仍無法改變預算遭刪至1000元、送監察院調查的結果。民眾黨團總召黃瀞瑩則提出，修正教育委員會所做出的附帶決議，不過經過表決後遭否決，最終確定三讀通過委員會決議。

台北表演藝術中心在施工期間，因為原施工廠商倒閉，經調解委員會後，市府必須支付新廠商2.34億賠償金。而前市長柯文哲任內，並未決定如何支付，而是甩鍋給接任的蔣萬安處理，蔣市府則定調以追加預算的方式進行支付。不過議會教育委員會則表達抗議，不僅將預算刪至1000元，並以附帶決議的方式，抗議北市府蔑視議會預算審查權，且將該案於10月前送交監察院調查。

不過民眾黨議會黨團總召黃瀞瑩則欲修改附帶決議，想將「依法有據」、「部分議員」等字眼加入，以區隔民眾黨議員與其他黨團的態度。而在二度修正後，雖然有獲得無黨籍議員陳政忠、國民黨議員秦慧珠、新黨議員侯漢廷等人的支持，不過在其他議員投下反對票或棄權的情況下，仍維持原有附帶決議。

教育委員會召集人王閔生表示，該案經過4次會議審查，過程中也經過詳細討論，委員會認為市府在確定賠償金額時，並未尊重議會的審查權。但現階段調解程序已經走完，木已成舟，市府必須得支付該筆賠償金，因此並未將預算科目刪除，而是保留1000元，並以附帶決議的方式譴責市府侵害預算審查權，僅只能以此維護議會的尊嚴跟權益。