國民黨北市黨部即將於7月2日舉行北市首場挺侯造勢大會，市黨部主委黃呂錦茹28日接受專訪時，透露活動名稱為「鳳鳴朝陽、萬眾一心」7位北市立委參選人都會到場。黃呂錦茹也透露，目前內部民調，除了中正萬華與士林北投55波外，其他選區勝率都有近6成，會努力朝向「八仙過海」的目標邁進。

黃呂錦茹接受媒體人黃暐瀚專訪時，針對周日即將登場的北市首場挺侯造勢大會，地點位在大直的典華飯店6樓，預計能容納1000多人，目前定調活動名稱為「鳳鳴朝陽、萬眾一心」，其中鳳凰指的就是侯友宜，而朝陽就是國民黨的這顆太陽。

黃呂透露，除了黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市前市長郝龍斌、市長蔣萬安，以及現階段已提名的7名立委參選人都會到場，至於高雄市前市長韓國瑜則是「有邀請、不確定會不會出席」。

談到韓國瑜的女兒韓冰，一度傳出黨內有意徵召她投入台北市中正萬華區立委選舉。黃呂錦茹也透露，自己4度與韓冰會面，原本前2次都有共識「可以試試看」，不過到第3次韓冰則改變態度，說想繼續深造，認為還要再充實更多；直到第四次請出韓國瑜及韓冰3人談話，韓冰則婉拒參選，韓國瑜也表示尊重女兒的意願。

針對北市立委選情，黃呂錦茹則表示，內部民調除了第一選區（北士林、北投）、第五選區（北中正、萬華）目前處於55波的態勢外，其他選區都有近6成的勝率。黃呂直言，議員游淑慧在第二選區（南士林、大同）的選情出乎原先預料之外的好，因此現階段會努力朝「八仙過海」的目標邁進。

黃呂錦茹國民黨台北市立委侯友宜