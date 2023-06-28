許多人和另一半享受肉體歡愉時，都會做好防護措施以免中獎打亂人生規劃。一位25歲男子近日發文表示，原本32歲的女友愛愛時都會要他乖乖戴套，最近卻突然開放安全措施，讓他忍不住好奇背後原因，貼文曝光後，許多老司機紛紛提醒他可能是被戴了綠帽，一不小心就會多了個兒子。

原PO在Dcard發文表示，原本他和女友愛愛時都有戴套，最近女友卻開始願意完全不讓他做任何安全措施，讓兩人可以真槍實彈的探索身體，讓他不禁好奇背後的原因，同時也不知道該不該就這樣接受女友的好意。

對此，許多老司機紛紛回應，「有可能被綠了，不信你射一次看看，就這一次就可以抱兒子了」、「讓你接盤」、「我不意外，你馬子不乖」、「這樣才有藉口說孩子是你的」、「今天拔拔誰來當」。

還有人分享身邊經歷，「分享一個真實經歷給你聽，我有個很好的女生朋友，有時候會聊到房事，她結婚兩年都還堅持戴套，不想那麼早有小孩，前幾個月她和網友出門有發生關係（無套），結果就中獎了…發現的當天揪老公行房，跟老公說不用戴射裡面，過幾兩個禮拜她拿著驗孕盤給老公看，她老公超開心…殊不知這根本不是他的小孩」。

不過原PO補充，其實最近兩人聊天時，女友有提到想要寶寶，他也不排斥當爸爸，因此網友們分析，應該是女友決定順其自然，若未來真的中獎就和原PO結婚生子。