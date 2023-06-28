第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選測驗作業於6月19日至7月11日於全國各縣市分區展開，零星少數受測者質疑測驗題目不夠友善、執行方式與過程不夠細膩，台灣彩券今承諾，會加強測試現場工作人員宣導，讓執行面更為精進與細膩。

為保障受測者權益，且測試結果符合公益彩券發行條例相關規定，彩券經銷商須具備工作能力且能親自在場銷售，台灣彩券表示，制定測驗相關規定時，已考量到各障別的需求，開放受測時受測者可自備相關工具，包含行動電話作為輔具等。

此外，為求達到相對公平的前提下，台灣彩券強調，會加強測試現場工作人員宣導，讓執行面更為精進與細膩；若受測者對測試過程或測試結果有疑義，可於7月25日前提出申覆申請，台灣彩券公司將盡快協助處理並主動回覆。

第5屆公益彩券將於113年1月1日正式發行，電腦型彩券經銷商遴選正取5500位、備取5500位，共1萬1000位中籤者目前正在全國各地分區測試中。

根據公益彩券發行條例與相關公告，公益彩券經銷商以具工作能力且能親自在場銷售之身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為限，測驗內容為電腦型彩券經銷商日常工作會遇到的實際狀況，如加減數字運算（可使用計算工具）、辨識商品價格及收付金錢認知能力與簡易的體能測驗。

台灣彩券表示，如運用身體、手或其他工具，移動或拿起物品等，以確認受測驗者是否具工作能力且能親自在場銷售，相關公告也於台灣彩券官網提供範例考題，供受試者事先預作準備。

台灣彩券公司表示，電腦型彩券經銷商遴選測驗過程，力求讓各種障別達到相對公平，測驗前工作人員亦會詳細說明受測方式，惟時下因應科技發達，各類障別的輔具發展日新月異，身障人士在受測過程中若感到不夠細膩，台灣彩券公司深感抱歉，且將深切檢討並改進，也請受測者如有疑問可當場提出。

為確保中籤者權益，受測者若對測試過程或測試結果有疑義，可於7月25日前請撥打台灣彩券客服專線0800-024-999(市話) 0809-077-168(手機)與客服人員聯繫，除提出成績複查的要求外，也可提供申覆申請，將由公益彩券經銷商遴選委員會審議申覆案件，保障申請人權益。