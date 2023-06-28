藝人大牙（周宜霈）指控多前年慘遭陳建州環抱、強吻、強壓床上，陳還說「范范姐就很不愛這種事啊」。不過「黑范夫妻」今（28）日隨即聯合發布聲明，反控大牙損害名譽，並提出民事求償1千萬元。對此，網紅陳沂認為，求償金額只是想要嚇唬人，也不解究竟大牙究竟損害范瑋琪什麼名譽，「難道是因為超喜歡所以很生氣嗎？」

陳沂今日下午在個人臉書發文表示，許多人好奇為何陳建州不提出刑事毀謗？她認為主要是因為刑事認定的標準較嚴苛，一不小心就會演變成「地檢署認證」，陳建州才選擇了自由心證度較高的民事提告。

至於黑范夫妻和大牙求償1千萬元，陳沂直說「只是要嚇唬人的」，因為只要有辦法繳交裁判費，民事求償金額想要填1億也不是問題，就算最後判賠也不會有這麼高的金額，「了不起30萬內」。

陳沂說，黑范夫妻的提告聲明中，她覺得比較有趣的是「聯合提告」，陳建州被大牙指控的是「求歡不成」，若2名人證願意作證，民事訴訟有很高的機率會被駁回；反觀范瑋琪被大牙提到的部分是「不喜歡那件事」，讓陳沂不解究竟損害到什麼名譽，好奇：「難道是因為超喜歡所以很生氣嗎？」

貼文曝光後，引發網友議論，「一邊笑一邊學習法律常識」、「范范這時的人設是傻大姐？」、「變成法院認證性冷感」、「請問范范庭上要證明自己超愛做那檔事才能勝訴嗎？」、「我相信大牙，形象那麼好不用惹禍上身吧」、「這1000萬是嚇唬人，也是污辱人」、「這樣是不是真的起到嚇阻作用，其他人不敢再出來說了」。

回顧這起案件，大牙27日指控，11年前到香港錄影時慘遭陳建州性騷擾，不僅硬闖飯店房間從背後環抱、索吻、強壓床上，陳建州甚至還說「試過了搞不好妳會喜歡」、「怎麼樣？壯吧」、「那我們快一點」，所幸大牙搬出同行的化妝師和閨密擋煞，表示早已連絡2人要來談天，陳建州才知難而退。

然而，陳建州和范瑋琪今日發布律師聲明回應，大牙的說法都是虛偽不實，侵害到夫妻倆的名譽和人格，已向法院提出民事訴訟，求償1千萬元，另要求大牙在臉書刊登道歉啟事，並置頂3天。