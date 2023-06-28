民眾黨主席柯文哲28日來到台中大甲區參訪「大呷麵本家」，並與台中市好禮協會等人展開座談會，前台中市觀光旅遊局長、「大學姐」林筱淇也到場。針對有消息傳出她將爭取不分區立委，她表示，正準備相關資料。

先前外界傳出林筱淇將代表民眾黨參選中市立委第七選區（大里、太平），遭其否認，家人反對她參選。林筱淇28日出席座談會時透露，因為她家人不同意她參與選舉，先前柯文哲徵詢她參選區域立委意願時她就已經表達，但她可以爭取提名不分區立委出來盡心力，目前正準備相關資料中。