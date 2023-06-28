台中地檢署偵辦國泰洋酒公司涉嫌勾結金錢豹等多家中市八大行業、酒店、理容KTV業者，逃漏稅一案，台中地檢署今（28日）偵結，依違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪名對金錢豹等9家酒店、1家洋酒公司等27人提起公訴，並向台中地方法院聲請宣告沒收被告等人4.7億不法所得。

台中地檢署偵辦國泰洋酒公司涉嫌勾結金錢豹等多家中市八大行業、酒店、理容KTV業者，逃漏稅一案，台中地檢署偵結，對金錢豹等9家酒店、1家洋酒公司等27人起訴。（本報資料照片）

檢方已於今年3月間，第一波起訴25人，第二波再起訴袁昶平等27人，全案偵結，共起訴52人，並向台中地方法院聲請宣告沒收被告不法所得。

起訴理由是金錢豹酒店系列集團、海派酒店系列集團、金麗都酒店、海舞酒店、自然風采酒店、金萬豪酒店等使用酒商國泰洋酒公司提供之冠昌洋酒公司及鵬馳洋酒公司陳姓負責人設立之連城洋酒公司等4間公司刷卡機及發票涉嫌逃漏稅捐營業稅，不法所得達4億7千萬元。

一般商店營業稅是5％，夜總會、有娛樂節目的餐飲店是15％，酒家及有陪侍服務（例如酒女）的茶室、咖啡廳、酒吧，稅率為25％，上述9家酒店業者應繳交25％營業稅，但卻透過與洋酒公司合作，疑似讓酒客把錢付給洋酒公司，酒客刷卡付酒錢、刷卡機與匯款帳戶都是洋酒公司名下，以適用5％稅率，逃漏20％稅款。

台中地檢署也強調將持續追查相關不法逃漏稅捐情事，並致力查扣追繳犯罪所得，打擊不法地下經濟，以維護租稅公平及全民利益。