達邦蛋白（6578）董事長劉郁芬28日在股東會中表示，受惠國際客戶青睞，高附加價值產品比重攀升，毛利率可望逐季上揚；此外，與大股東國歡企業聯盟後，正在開發的家禽線產品，可望加速拓展國內市場，為營運加分。

達邦28日股東會，順利通過配發每股現金0.66元股利，並完成董事及獨立董事全面改選，而後劉郁芬也獲得最大股東國歡企業集團在內的全體出席董事的支持下，續任董事長。

劉郁芬表示，面對新冠肺炎及俄烏戰爭影響養殖業景氣下，達邦2022年營收4.34億元，僅年減7.86％，雖然稅後仍虧損4,466萬元，但已較前年虧損減少28.48％。

值得一提的是，公司調整訂單結構，高附加價值產品出貨增加，2022年第一季單季毛利率轉正為0.64％後，單季毛利率逐季上揚，至第四季單季已提高至8.35％。今年第一季營收9,932萬元，即使不及去年同期，但毛利大增近5倍至440萬元，毛利率4.43％較去年同期提高了3.79個百分點，足見達邦優化產品組合的策略已逐步發酵中。

劉郁芬表示，達邦擁有乳酸菌獨步全球的發酵技術，通過歐盟最高標準HACCP、ISO22000及FAMI-QS三重認證，產品行銷全世界，在中國、日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、馬來西亞等亞洲各國與當地大型經銷、代理商合作，銷售胜肽蛋白、酵素等產品。台南科6月初更通過美國大型全球行銷國際動物保健及營養策略公司查廠，高毛利酵素產品出貨將持續成長，未來將有更多合作空間。

此外，原始股東之一的國歡企業集團4月間透過私募案加碼投資，成為達邦蛋白最大單一股東後，由次國歡是台灣最大動物產品代理商，在台灣有完整的通路，與達邦策略聯盟後，有助達邦蛋白產品於國內銷售量提升，拉高滲透率。達邦目前正在開發家禽線產品，藉由國歡企業集團通路，將可加速拓展國內市場。