元大人壽響應元大金控暨元大文教基金會扎根偏鄉兒少金融教育，前進花蓮玉里國小擔任「元大理財日」志工，為玉里國小38位高年級學生開展「理財」課程，讓小朋友從小學習儲蓄及記帳的好習慣。「元大理財日」自2018年起，每年前進偏鄉學校推廣理財教育，迄今已邁入第六個年頭，累積逾20場理財課程，透過不斷地優化課程內容與精進元大理財志工之培訓，將最完整的基礎理財觀念帶給偏鄉學童，為其建立正確的理財知識，讓普惠金融的種子在台灣各個角落遍地開花。

元大文教基金會表示，「元大理財日」活動很榮幸能收到花蓮玉里國小的善意回應，讓元大理財志工們有機會展現服務的熱情與專業，玉里國小從1920年建校迄今已有超過百年的校史，正所謂教育是一項百年樹人的事業，相信玉里國小的孩子們在這個有歷史且環境優美的學校學習，將是人生中美好的回憶，也希望透過元大志工講師的資訊分享，能給予孩子們正確的理財價值觀，好迎接未來多變的挑戰。

本次元大人壽「小樹陪伴列車」的志工團隊共有10位熱情同仁主動報名「元大理財日」活動，其中不乏有遠從北部出發的志工，透過分享「需要」與「想要」的差別，以及比價、記帳等簡易的理財方式，建立與小朋友們良好的互動學習法，此外，元大人壽也特別贈送每位小朋友環保餐盒，期將環保意識從小扎根。元大人壽志工表示：「這是一次特別的服務經驗，在台北長大的我們可能從小就會接觸到許多理財資訊，但住在偏鄉的小朋友則較少有機會接觸到這方面的知識與訊息，希望透過這次課程的互動，能為孩子埋下一顆理財的種子在心中，相信有一天他們將會收穫豐盛的果實。」

為了推廣偏鄉兒少之金融教育課程，元大人壽持續執行「小樹陪伴列車」活動，關注偏鄉兒少風險教育並推動普惠金融，足跡遍及全台各角落，以寓教於樂的方式讓兒少了解如何避免、預防及轉移風險，迄今已有逾200位偏鄉兒少受惠。希望藉由「理財」及「認識風險」等不同主題的金融教育課程，培養這群國家未來的棟樑正確觀念，這是元大人壽所重視、致力於社會關懷的一環。