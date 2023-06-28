農委會於台東改良場舉行「找回原力，部落復興 原鄉永續」記者會，說明計畫輔導成果。農委會副主委陳駿季表示，原民部落長期面臨到老化缺工、栽培技術缺乏等情況，農委會因此召集了全國11個農業改良場所，由保種、生產及加工等不同面向，以科學技術導入方式來協助解決問題，希望能為原鄉找到新出路。

在全國11個改良場所的通力合作下，已完成許多的進展。首先，為了保留部落流失的文化，從文建站中找出藏在耆老記憶中的知識並保留下來。未來則規劃重現部落傳統農耕知識，例如小米與紅藜混種來預防鳥害，以科學方式來驗證並重現部落傳統知識。

其次，極力盡搶救作物及保種工作，包含協助復育馬太鞍部落的原生小米；同時也針對消逝中的阿美族酒麴作物，找出並建立保種工具組﹔還包括復育了黑米祭中重要的種源「黑小米」。

為了典藏農耕文化，改良場與中研院合作共同建置數位典藏資料庫，目前已上傳了155項主題。其中包括了不少具有故事性及族人情感的作物，例如魯凱族的加工食糧芋頭乾；傳唱百年歌謠的香糯米falinunu﹔還有非常少見的紅梗高粱，都將這些故事予以數位典藏起來，並製作成書籍及食農教育教材，傳承給下一代。

改良場也協助增進原民耕種技術和加強病蟲害防治，過程中研發出全國第一套的火蔥病蟲害管理技術；還包括小米IPM模式及油芒進行了整合管理研究。