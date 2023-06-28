香港經濟日報28日報導，隨著今年初疫情解封後大陸出入境復常，但大陸支付生態與外國不同，愈來愈多境外人士對難以使用大陸電子支付感到困擾，並表達對生活與出行帶來不變。

陳起儒表示，大陸和國際的交流越來越多，更多大型國際活動和賽事將在大陸境內舉行，因此近期在中國人民銀行等部門指導和支持下，騰訊正努力提升境外用戶在中國境內的行動支付體驗。

他表示，在2019年11月，微信支付已開始支持境外用戶綁定國際信用卡後，在12306購票、滴滴出行、京東、携程等試點消費。本次開放的線上線下商戶場景，包括購物、餐飲、酒店住宿、交通等。

陳起儒表示，微信支付在大陸境內覆蓋連接千萬中小商戶，全新提升服務可讓境外用戶在境內綁定常用信用卡，有更好的行動支付和消費體驗。

報導稱，不只微信支付擴大支援國際信用卡組織，大陸另一家支付巨頭螞蟻集團旗下支付寶最近也表示，大陸版支付寶可接受不同地點發行的有Mastercard信用卡或扣帳卡連接。