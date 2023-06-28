搶攻夏日聚餐商機，台北花園大酒店館內泰菜餐廳「花園thai thai」自7月1日起推出「饗超值四人泰式合菜套餐」，包括泰式椒麻雞沙拉、泰式燒烤牛、泰式鮮蝦綠咖哩等，共七道精選美饌搭配經典特色小菜、泰式奶茶、泰式冰淇淋及無限供應的泰國香米飯，優惠價2,799元+10％，加1元再享小菜、泰式奶茶及冰淇淋無限品嘗。

泰式餐酒館「花園thai thai」，經典泰式風味佳餚為主軸，全新饗超值四人合菜套餐，以清爽開胃菜開啟食客味蕾，品項三選一，包括酸甜開胃的青木瓜沙拉、鮮香迷人的泰式風味春捲及香醇可口的泰式椒麻雞沙拉。經典料理則推出三款供選擇，有香氣濃厚的森巴醬大蝦、軟嫩厚實的泰式燒烤牛，以及鹹香下飯的泰式燒烤松板豬，道道開胃。必嘗的泰式咖哩三選一則有微辣鮮香的南方叢林豬咖哩、濃郁飄香的泰式鮮蝦綠咖哩及肉質軟嫩的泰式雞肉黃咖哩。

泰式街邊小食二選一，有香氣襲人泰式打拋豬及酥脆的泰式月亮蝦餅，再搭配精選料理，泰式蛤蜊菌菇湯、清蒸檸檬魚、泰炒時蔬（魚露/蝦醬/蠔油），一次可品嚐七道精選美饌。，隨餐附贈四人份經典特色開胃小菜、濃郁甜潤泰式奶茶及泰國嚴選熱銷冰淇淋及泰式風味香米飯無限供應，酸香開胃的泰式料理喚醒炙夏味蕾。