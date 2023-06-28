有「生技界美魔女」稱號的義守大學生物科技學系教授楊智惠，不滿義守大學召開教評會欲提前至去年9月就解任她的教授職務，讓她喪失使用資料權利，委託律師爭取權益，楊智惠質疑是受三顧公司打壓導致，期盼義守大學各級教評會審慎審酌借調案，以昭公信。

根據去年7月18日楊智惠發給三顧公司全體員工之辭任書所述，楊智惠因不滿三顧公司當時副董事長盜用義大醫院院長杜元坤膝軟骨層片之特管法臨床成果，並私自申請經濟部產業創新計畫遭而申請離職。

據了解，相關資料原本僅有計畫主持人義大醫院院長杜元坤及協同主持人楊智惠有權使用，但義守大學今天下午召開教評會欲提前至去年9月就解任楊智惠教授職務，讓她喪失使用該資料的權利，被質疑審查動機是否為三顧公司打壓楊智惠。

據悉，楊智惠借調期間仍協助義守大學至少取得科技部萌芽案、3項專利權、維護專利案13件，另有2項美國專利、1項台灣專利申請中，以校方為學術單位發表論文6篇、研討會文章10篇、產學計劃5筆，科技部萌芽案出席20次，半數為111年9 月後代表學校出席，初估協助學校取得研究經費（不含借調權利金、專利授權金）逾3478萬元。如若校方認為她轉換借調單位程序有瑕疵，自去年間即視同離職，上開所請經費更涉有詐欺教育部、科技部等風險。

義大醫院院長杜元坤寄信給楊智惠指出，義大醫院和三顧公司合作的膝蓋軟骨層片治療特管法，完成病例追蹤有顯著進展；但三顧公司向「經濟部科技研究發展專案產業升級創新平台輔導計劃」，裡面提到「膝軟骨細胞治療技術銜接細胞治療製劑開發計劃」的臨床資料，實際是義大醫院通過HTO的研究資料，竟張

冠李戴、牛頭不對馬嘴！有「造假」嫌疑！杜院長要求楊智惠詳查究竟。

根據楊智惠委託律師發給義守大學的律師函指出，她於三顧公司及樂迦公司借調任時期，因發現兩家公司經營理念不合，分別於去年7月18日及同年9月20日向三顧、樂迦公司提出辭任書。同年9月26日以line向校長陳振遠報告離職及後續轉任股東公司等借調事宜，校長亦給予關懷。

律師函指出，楊智惠辭任後，三顧公司仍邀請繼續擔任董事，義守大學與樂迦公司簽訂三方借調合約書有效期間至2025年1月31日止，且明定合約終止應由「甲乙丙三方於執行期間內，若任一方擬提前終止合約時，應於30日前以書面通知其他兩方」，樂迦公司迄今未向她及義守大學提出終止借調合約支付給學校第二期學術回饋金期限也尚未期滿，楊智惠仍是義守大學核准通過的借調期間。

今年6月12日，楊智惠向義守大學申請今年6月30日離職，但校方卻以借調違約為由，要提前至去年9月就將她解職，讓楊智惠覺得奇怪及委屈。

律師函主張，楊智惠在核准借調期間，都依學校內部程序上簽呈核准，未違反教師借調處理要點及義守大學教職員留職停薪辦法；借調期間認真盡責，指導生科系博碩士研究生及專題學生研究，亦以教職員身分參加國家新創獎獲獎，引進國際生獎學金及人才培育產學合作方案，對義守大學頗有貢獻。

為保障教師之工作權，教師聘任後，非依教師法第14條至第16條規定不得解聘。依最高法院109年度台上字第1752號明示，教師法第16條所謂情節重大，應參照其職業之性質，行為具體態樣，所損害之法益，客觀上已難期待一般社會大眾容許之程度，且予以解僱符合公共秩序及比例之原則，方屬之。楊智惠期盼義守大學各級教評會審慎審酌借調案，以昭公信。

義守大學表示，感謝楊智惠過去的貢獻，關於楊教授於今年6月提出離職申請，經校教評會審議，此案將送校長核定後生效。另有關借調期間是否違反相關規定，將再釐清。