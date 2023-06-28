工研院近期參與歐洲規模最大的研發組織協會（European Association of Research & Technology Organisations，EARTO），被推舉為EARTO旗下「應用研究國際合作組織」（RTOs International Network；RIN）主席。同時爭取2024 RIN首長會議來臺主辦權，並且引領創新推動RINH人才交換機制，工研院與加拿大國家研究院（NRC）簽署人才交換協議在10月展開人才交流等。

工研院協理蘇孟宗表示，RIN是全球最大、最重要的國際應用研發機構鏈結平台之一，具備國家級代表之指標性，透過此平台可鏈結全球15個頂尖研究機構進行跨域交流，將工研院研發策略、經營理念、技術成果推行到國際科研機構中，激勵出更多的合作契機與科研創新，進而建立起臺灣是世界各國發展科技創新過程中，不可或缺的可信任國際夥伴（Trustable Partners）領導地位，攜手臺灣產業鏈結國際網絡，進軍國際市場。在日前的年度首長會議上進行主席交接儀式，由工研院協理蘇孟宗接任第二屆主席。

面對經濟全球化的挑戰，工研院將以國際科研組織主席的身分，扮演產業界、學術界與國際間有效的橋樑，力促全球科技應用與實務的交流，推動國際合作機會與活化國際創新生態之連結，更以創新科技與產業化實力協助解決全球問題，攜手國內產業打進世界盃。工研院也成功爭取到2024年RIN首長會議的主辦權，向來在歐美舉辦首次移師到亞洲進行舉辦，選擇臺灣是重要的里程碑，透過RIN會員首長前來臺灣進行商議及交流，將可提升臺灣能見度，推動臺灣在國際經貿合作、人才交流及區域鏈結等面向合作與商機。

會議中並由工研院院長劉文雄與加拿大NRC院長Iain Stewart，簽署人才交換協議，作為RIN組織第一個人才交換協議的示範，展現工研院引領RIN國際組織，樹立推動典範及增進國際影響力。奠基在此協議上，雙方將於今年秋季進行人員互訪，並聚焦綠能、材料開發、醫療保健、半導體領域的交流及合作。工研院期盼以此為雙方深化交流搭起一座堅實的橋樑，促進國際人才與技術領域的實質交流與合作。