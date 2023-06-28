43歲男星小豬羅志祥早年以模仿郭富城受到關注，踏入演藝圈後迅速走紅，在主持、戲劇、歌壇都取得優異成績，2001年起開始主持節目《娛樂百分百》，之後他與黃鴻升搭檔，絕佳默契成為節目亮點，2020年他遭前女友周揚青爆料私生活混亂，羅志祥公開致歉，同時消失主持了將近19年的《娛樂百分百》，近日他重回節目，令許多粉絲相當感動。

羅志祥2020年被當時女友周揚青踢爆因與多位女性有染分手，包括化妝師及其下女藝人，交往期間多次原諒羅志祥，但最終仍然分手，羅志祥隔日公開向周揚青道歉，但演藝事業也遭受重創，在兩岸三地的工作幾乎全面停擺，直到2022年花蓮跨年羅志祥擔任壓軸嘉賓，網友誇他舞技精湛，復出表演誠意滿滿，獲得網友好評。

而羅志祥近期忙著籌備演唱會，手中也有許多代言、工作邀約，人氣有所回升，他昨（27日）現身《娛樂百分百》錄影，並PO出在攝影棚拍下的照片，寫下「娛樂百分百我來上通告囉！看到好久不見的工作人員，真的很開心也很懷念」，他也在Instagram限時動態曬出影片，現場不少工作人員排隊跟羅志祥擁抱合照，他也說「你們都要健康平安喔」。

羅志祥與工作人員們敘舊。（圖／羅志祥Instagram）

貼文一出，啦啦隊女神琳妲回「主任，太感動了啦」，許多粉絲留言：「小時候都看你主持看到長大」、「主任好，好久沒回來了！」、「哇啊啊啊歡迎回來」、「歡迎主任回歸」、「太懷念了」、「終於回家了」。