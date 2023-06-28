在日本有「20世紀末最正美少女」稱號的女星廣末涼子，不久前認了出軌米其林主廚鳥羽周作，之後事務所直接宣布她「無限期活動休止處分」，先生Candle JUNE更開記者會證實兩人已在談離婚。而鳥羽周作當小王的代價曝光，他經營的米其林1星餐廳sio遭多家客戶解約，本人也退出料理節目，粗估損失3億日元（約新台幣6600萬元），更傳出他將辭任社長。

鳥羽周作和廣末涼子不倫戀曝光後，身為米其林1星餐廳sio的經營者，也被外界揶揄真的是「摘星主廚」，儘管餐廳預約訂位仍排滿，他本人卻相當悽慘。據日媒《週刊文春》專訪，鳥羽周作再度公開道歉，稱自己忘了已婚身分還愛上廣末涼子，就算遭到世人指責也是合理。

而鳥羽周作也在訪談中承認因不倫戀，多家客戶和sio株式會社解約，原先和40家公司談好的工作，有9成都被取消，許多大型企劃都泡湯，「損失預估3億日元（約新台幣6600萬元），5年來累積的錢財都燒光」；鳥羽周作本人也退出人氣節目《今日料理》，還透露近日將宣布辭任社長一職，為錯誤好好反省。

在不倫醜聞曝光後，廣末涼子演藝事業已被宣布「無限期活動休止處分」，還可能面臨離婚窘境，而鳥羽周作下場也很慘，兩人未來能否重新振作都是未知數。