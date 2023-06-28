圓寶享用特製生日蛋糕。（動物園提供／蔡佩珈台北傳真）

圓寶享用特製生日蛋糕。（動物園提供／蔡佩珈台北傳真）

保育員為圓寶製作的生日蛋糕。（動物園提供／蔡佩珈台北傳真）

台北市立動物園大貓熊「圓寶」喜迎3歲生日，保育員今上午11時為牠送上特製生日蛋糕，只是圓寶湊上前品嚐沒多久，就不小心推倒蛋糕，引起現場民眾驚呼，但看見圓寶低頭吃蛋糕模樣，不少人忍不住直呼好可愛，並唱起生日快樂歌，祝賀牠3歲生日快樂。

保育員28日上午在大貓熊館室內館的矮木頭擺上大貓熊造型生日蛋糕，並插上數字3字樣的竹子，圓寶隨即上前聞、品嚐蛋糕，卻不小心把蛋糕推到地上，接著背對民眾低頭吃蛋糕，讓現場民眾驚呼連連，也歌唱生日快樂歌，慶祝牠的3歲生日。

動物園介紹，圓寶特製生日蛋糕以冰塊為基底，再擺上葡萄、紅蘿蔔、奇異果、甘蔗、鳳梨等水果，對大貓熊而言，是美味又消暑的行為豐富化食物。圓寶2歲半時開始獨立生活，是第1次獨自過生日，目前體重約94.5公斤，個性比小時候更穩定、有耐心。

此外，動物園表示，「多喝水鹼性竹炭水」今年持續參與園方動物認養計畫，6月推出大貓熊圓仔跟圓寶同框的2款生日限定聯名包裝，邀請民眾舉瓶歡慶大貓熊姊妹一年一度的生日盛會。