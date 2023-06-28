綜合外媒報導，紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）6月25日至30日訪問中國，期間並與中國國家主席習近平、中國國務院總理李強會晤。中國外交部官網28日下午發布「中紐關於全面戰略夥伴關係的聯合聲明」。

聯合聲明稱，雙方歡迎中紐自貿協定升級議定書2022年生效實施，使原有協定得以擴展並更加現代化。雙方願加強雙邊貿易，拓展電子商務、服務貿易、綠色經濟等領域合作，推動建立新能源汽車對話機制。雙方同意就「一帶一路」倡議合作保持溝通。

聲明並表示，雙方重申維護以世界貿易組織（WHO）為核心、以多邊規則為基礎的貿易體制，維護開放包容的世界經濟，維護具有韌性的全球供應鏈的重要性。

中紐雙方歡迎邊境重新開放以來恢復人員往來，同意加強兩國文化、體育、教育、航空、旅遊、地方和學術交流合作。雙方致力於共同推動世界貿易組織第13屆部長級會議在爭端解決機制、漁業補貼、農業等領域取得具體成果，支持世界貿易組織必要改革，以改善其所有職能。