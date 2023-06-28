MLB推薦賽事 : 7/1 (六) 09:38，亞歷桑那響尾蛇@洛杉磯天使

國聯西區近幾年都是由洛杉磯道奇獨強，長年處在重建期的響尾蛇過去3季兩度當上爐主，但羽翼漸豐的響尾蛇小將本季破繭而出，帶領球隊進入換血後的收割期，目前以近6成的勝率站穩國聯西區榜首。本週末響尾蛇將前往洛杉磯與天使進行跨聯盟賽事，本季響尾蛇對上美聯球隊打來得心應手，跨聯盟戰績11勝6敗，而天使近況不佳，上週僅拿下2勝4敗，本週投手群若持續迷航，將難以壓制攻勢凌厲的響尾蛇。

響尾蛇本季長打表現並非特別突出，但靠著速度及優秀的本壘板紀律創造出大量得分機會，本季團隊盜壘數79次排名聯盟第三，麥卡錫(Jake McCarthy)及台美混血好手卡洛爾(Corbin Carroll)都有雙位數的盜壘表現。穩定的選球也是響尾蛇進攻成長主因，本季團隊被三振數595次聯盟第三低，蛻變後的響尾蛇本季場均得分高達5.18分，在國聯僅次於擁有豪華打線的勇士及道奇。

天使二刀流大谷翔平表現逐漸加溫， 6月已經貢獻10發全壘打、23分打點，是天使打線近期的重要支柱。但傷病問題是天使近期面臨的最大考驗，內野手厄謝拉(Gio Urshela)因骨盆傷勢整季報銷，三壘手倫登(Anthony Rendon)也再度進入傷病名單，內野戰力大幅流失的天使雖然從大都會交易來老將艾斯科巴(Eduardo Escobar)，但已過巔峰期的艾斯科巴能帶給天使的幫助有限，若中外野手楚奧特(Mike Trout)無法擺脫低潮，僅依賴大谷翔平的天使將會離季後賽越來越遠。

此戰雙方先發投手預計由響尾蛇的M.凱利(Merrill Kelly)對上天使的坎寧(Griffin Canning)，今年已34歲的M.凱利越老越勇猛，本季自責分率僅有3.22，K/9值是生涯新高9.3次，6月先發出賽5場繳出4場優質先發，開季至今都能維持一定的壓制力。屬於飛球型投手的坎寧，本季WHIP值雖然僅有1.16，但挨轟率居高不下，本季HR/9值高達1.5支，因此容易出現短局數內大量失分的窘境，狀態起伏較大。

以雙方先發投手近況觀察，M.凱利狀態穩定且能吃下較長局數，戰力上優於天使。攻擊端方面，天使大部分攻勢仍仰賴以大谷翔平為首的前段棒次，貢獻度落差大，而響尾蛇中心打者有重砲沃克(Christian Walker)坐鎮，串聯度相當出色，打線威脅性同樣高於天使。筆者認為影響此戰勝負的最大關鍵是響尾蛇壘間的作戰能力，天使隊主戰捕手泰斯(Matt Thaiss)本季盜壘阻殺率僅有17%，響尾蛇的快腿部隊將有更多發揮機會，投、打、跑三個面向都占上風的響尾蛇有機會延續跨聯盟賽事的好手感，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。