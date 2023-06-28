WTA巴特洪堡公開賽是一項極為年輕的公開賽，原本規劃在2020年創立，但因為疫情的關係，首屆舉辦於2021年，如今是溫布頓網球公開賽賽事開打前非常重要的一個草地賽事，雖然層級為250積分並非特別高，這項新穎的公開賽還是吸引許多女子網壇的大咖球星，為即將到來的溫布頓公開賽熱身，2021年首屆冠軍得主即前世界球后、德國地主名將柯貝(Angelique Kerber)，去年冠軍是目前世界排名第5的法國好手賈西亞(Caroline Garcia)，本屆WTA巴特洪堡公開賽的第一種子是當今球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)，她能否在這項草地賽事順利奪冠成功為溫網熱身呢？

斯威雅蒂來自波蘭，去年3月澳洲球后巴蒂(Ashleigh Barty)宣布退出網壇以後，斯威雅蒂就接手球后頭銜一直到現在。今年22歲的她已經是4座大滿貫冠軍得主(2020、2022、2023的法網以及2022的美網)，生涯至今拿過14座WTA賽事冠軍，其中有5座是紅土球場、有9座是硬地球場，斯威雅蒂在紅土和硬地場地出賽特別能展現出她的實力，相較之下在草地球場就還沒有那麼自在，過去兩年斯威雅蒂在溫網都無緣八強，草地還是斯威雅蒂最需要提升自信心的場地類型。

斯威雅蒂在本屆WTA巴特洪堡公開賽最大的對手是來自俄羅斯的第二種子珊索諾娃(Liudmila Samsonova)，珊索諾娃目前世界排名第15，生涯拿過4個WTA賽事的冠軍，分別為2022年的WTA華盛頓公開賽、WTA克里夫蘭公開賽、WTA泛太平洋公開賽以及2021年的WTA柏林公開賽，清一色為硬地球場，珊索諾娃擅長的球場類型僅為硬地較為侷限，再考量她與斯威雅蒂今年二月在WTA杜拜公開賽的對戰成績(6-1,6-0斯威雅蒂輕取)，估計珊索諾娃本屆對於斯威雅蒂的威脅並不大，只要斯威雅蒂穩定發揮，相信她很有機會在德國的巴特洪堡拿到生涯第一座草地冠軍，大大增加她前進溫網的自信心。